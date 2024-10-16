Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 16.10.2024 15:27

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz
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