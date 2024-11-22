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Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:52 Son Güncelleme: 22.11.2024 12:00

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz
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