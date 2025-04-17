SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Adana’da kaybolan Cumali Tim’den kahreden haber!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı, "Orada çalışan ekibi kutluyorum. Çok çaba sarf ettiler. Muhabir Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Bundan sonrası kriminal bir iş. Otopsi yapılacak" ifadelerini kullandı. Muhabir Hüseyin ise "Annesinin feryadını duyuyoruz. Ona destek olacağız" dedi...