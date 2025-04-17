Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Adana’da kaybolan Cumali Tim’den kahreden haber!
Giriş Tarihi: 17.4.2025 12:35 Son Güncelleme: 17.4.2025 13:16

SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Adana’da kaybolan Cumali Tim’den kahreden haber!

Son dakika: Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Tim'in, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Tim'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı, gözyaşlarını tutamadı...

Acı olay 12 Nisan'da Adana'da yaşandı. 7 yaşındaki Cumali Tim, Bahçe Mahallesi'nde sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ancak talihsiz yavruya ulaşılamadı. Küçük çocuğun ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Çocuklarının bulunması için çağrı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara bugün yeniden başladı.

Havanın aydınlanmasıyla jandarma ve AFAD görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Ancak öğle saatlerinde kahreden haber alındı.

Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali'den kahreden haber | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı, "Orada çalışan ekibi kutluyorum. Çok çaba sarf ettiler. Muhabir Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Bundan sonrası kriminal bir iş. Otopsi yapılacak" ifadelerini kullandı. Muhabir Hüseyin ise "Annesinin feryadını duyuyoruz. Ona destek olacağız" dedi...

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SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Adana’da kaybolan Cumali Tim’den kahreden haber!
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