SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Adana’da kaybolan Cumali Tim’den kahreden haber!

Acı olay 12 Nisan'da Adana'da yaşandı. 7 yaşındaki Cumali Tim, Bahçe Mahallesi'nde sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ancak talihsiz yavruya ulaşılamadı. Küçük çocuğun ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Çocuklarının bulunması için çağrı yaptı.
Havanın aydınlanmasıyla jandarma ve AFAD görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Ancak öğle saatlerinde kahreden haber alındı.
Müge Anlı ve ATV muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cumali'den kahreden haber | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı, "Orada çalışan ekibi kutluyorum. Çok çaba sarf ettiler. Muhabir Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Bundan sonrası kriminal bir iş. Otopsi yapılacak" ifadelerini kullandı. Muhabir Hüseyin ise "Annesinin feryadını duyuyoruz. Ona destek olacağız" dedi...