Son dakika: Müge Anlı’dan Ece Gürel açıklaması! Kayıp mimarın eşi konuştu! Kaybolmadan önceki gece...

Sezer Gürel ise "Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim.