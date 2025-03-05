Son dakika: Müge Anlı’dan Ece Gürel açıklaması! Kayıp mimarın eşi konuştu! Kaybolmadan önceki gece...

Son dakika: İstanbul'da yaşayan Ece Gürel, geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı'nda sırra kadem bastı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Genç kadının eşi ve ailesi paniğe kapılıp polisi aradı. Ekipler Belgrad Ormanı'nda ve ormandaki gölette arama çalışması yaptı.
Belgrad Ormanı'nın her köşesi didik didik arandı. Arama çalışmalarına özel harekat ekipleri de katıldı. Yapılan çalışmada, genç kadının telefonuna ve montuna ulaşıldı. Ayrıca genç kadının son görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgeye otobüsle gittiği anlaşıldı.
Anlı, "Eşinin anlatacakları bence çok önemli. Çünkü o gün nasıl bir ruh halindeydi siz bilebilirsiniz. Bu kız nasıl kaybolabilir? Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi kaybolmuş sonra 5 saatte bulunmuş. Neden eşiniz tek başına oraya gitti? Evden ne diye çıktı?" ifadelerini kullandı.
Sezer Gürel ise "Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim.
Sahurda tartıştık ben yemiyorum dedim yattım. Tepkiliydim. Sabah uyandık. Ben dışarı hava almaya gidiyorum dedi. Ben de nöbetten çıktığım için yorgunum gitmek istemiyorum dedim.
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu | Video
Nereye gittiğini bilmiyordum. Ses meditasyonu falan yapıyordu. Böyle ses düzenlemesi gibi. Evde çok ses olunca odanın kapısını kapat derdim. İntihar etmeye gitmiş olamaz. Ormanda kamera yok. Burası onun için özel bir yer. Yıllarca orada okudu. Otobüsten inerken 'Unuttum' demesinin sebebi bu.
Düşüncem; Eşim şu anda kayıp. Belki de eşyalarını bıraktı. Meditasyona oturdu belki bir şey oldu korkup kaçtı yani..." diye konuştu.
KAN İZİ DETAYI
Öte yandan Anlı, "Bölgede kan izine benzer bir şey bulunmuş. Kan izi mi yoksa boya mı, o incelendi. Kan izi denilen yer neredeydi?" ifadelerini kullandı. Bölgede çalışmaları takip eden muhabir ise "Orası biraz uzakta 50 dakikalık bir yol" dedi. Kayıp kadının annesi ise, "Yolu takip etmemiş ormanda yürümüş dönmemiş" diye konuştu. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor...