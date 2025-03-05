Kayıp mimar Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu | Video

Pazar günü Belgrad Ormanı'nda görülen 35 yaşındaki Ece Gürel'den bir iz aranmaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri soğuk havaya ve karanlığa rağmen havadan ve karadan aramaya devam ediyor. Montu ve çantasına ulaşılan kadının en son kamera görüntülerine ulaşıldı. Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu.