Kayıp mimar Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu | Video
Pazar günü Belgrad Ormanı'nda görülen 35 yaşındaki Ece Gürel'den bir iz aranmaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri soğuk havaya ve karanlığa rağmen havadan ve karadan aramaya devam ediyor. Montu ve çantasına ulaşılan kadının en son kamera görüntülerine ulaşıldı. Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:46
Kuşadası’nda silahlı kavga olayında 14 kişi gözaltına alındı | Video 05.03.2025 | 11:43
00:33
14:25
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu | Video 05.03.2025 | 10:48
00:28
00:26
01:09
01:50
Ordu'da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı | Video 05.03.2025 | 09:52
02:00
Sabah ezanı erken okununca sahura kalkanlar şaştı kaldı | Video 05.03.2025 | 09:47
01:50
Ordu'da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı | Video 05.03.2025 | 09:47
00:57
00:35
00:58
Çorum'da silahla vurulan şahıs yaralandı | Video 05.03.2025 | 08:47
03:19
01:25
05:14
Erzincan’da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması | Video 05.03.2025 | 08:40
01:09
Bursa'da "kız meselesi" tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı | Video 05.03.2025 | 08:31
02:30
00:39
00:24