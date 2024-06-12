SON DAKİKA | Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesine 74 kilometre uzaklıkta saat 22:19 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yunanistan'ın Rodos adasına yakın noktada yaşanan deprem, Muğla'nın ilçelerinde de etkisini gösterdi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.
Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.