SON DAKİKA | Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.