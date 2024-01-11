Son dakika: Muğla Datça’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde saat 00.40'ta deprem meydana geldiğini bildirdi.
Derinliği 14.82 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-01-11
Saat:00:40:23 TSİ
Enlem:36.47583 N
Boylam:27.70111 E
Derinlik:14.82 km
Detay:https://t.co/zp3I442GNF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi