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Giriş Tarihi: 11.1.2024 00:48 Son Güncelleme: 11.1.2024 01:09

Son dakika: Muğla Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem medyana geldi. AFAD, depremin 14.8 kilometre derinlikte saat 00.40'ta gerçekleştiğini bildirdi.

Son dakika: Muğla Datça’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde saat 00.40'ta deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 14.82 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

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Son dakika: Muğla Datça'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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