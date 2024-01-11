Video Yaşam Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video

Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video

11.01.2024 | 06:14

Muğla’nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığında Ege Denizi'nde saat 00.40’ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizi'nde saat 00.40'ta 14.82 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Kısa süren depremi en fazla hisseden Datçalılar oldu. Datça'da vatandaşlar sokağa çıkmazken, kısa süren deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıktı. Datça'da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, "Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok" dedi. 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.
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