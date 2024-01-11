Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Ege Denizi'nde saat 00.40'ta 14.82 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Kısa süren depremi en fazla hisseden Datçalılar oldu. Datça'da vatandaşlar sokağa çıkmazken, kısa süren deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıktı. Datça'da oturan Nurettin Aslanoğlu isimli vatandaş, "Yeni uyumuştuk. Uyur uyumaz hissettik. Kalktık ve balkonda duruyoruz. Herhangi bir şey yok" dedi. 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Datça genelinden de şu ana kadar yetkililere ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.