SON DAKİKA! Muhittin Böcek’ten yeni itiraf: Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi 5 milyon euro’sunu ödedim!

Son dakika haberi! Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu CHP eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Haziran 2026'da verdiği ilk ifadenin ardından yeni bir ifade daha verdi. "Hatırladığı yeni hususları" anlatmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'na verdiği rüşvetin detaylarını anlattı.
15 MİLYON EURO MADDİ DESTEK İSTENDİ
Daha önce 27 Haziran 2026 tarihinde verdiği ifadeye ek olarak kendi talebiyle cezaevinden ek ifade veren Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini, başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittim. Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı belirttim" dedi.
"HAVALA" SİSTEMİ İLE 5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun istediği 15 milyon euronun 5 milyonunu nasıl gönderdiğini anlattı.
İstanbul dönüşü seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak üzere ismi açıklanmayan bir dostuna başvurduğunu belirten Böcek, kayıt dışı para transferi yöntemi olan "havala" sistemini kullandıklarını söyledi.
Böcek "Dostum bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürmek yerine bu sistemle daha güvenli ve hızlı teslim edebileceğimizi söyledi. Yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti ve ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini belirtti. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı not kağıdıyla zarfa koyup bana verdi. Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek parayı teslim alabilirler' dedi. Benden zarfı alıp Ekrem İmamoğlu'na teslim ettim" dedi.
PARA TAÇ DÖVİZ ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ
Sorgu sırasında savcılığın parayı teslim aldığı kişinin kim olduğunu ve nottaki detaylara ilişkin sorusuna Böcek, dostunun kimliğini açıklamak istemediğini, not kağıdında ise Kapalıçarşı'daki "Taç Döviz" isminin yer aldığını hatırladığını ifade etti.
ZARFI İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA TESLİM ETTİM
16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu arayarak randevu aldığını aktaran Böcek, 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde baş başa görüştüklerini belirtti.
Böcek "Burada kendisine dostumun vermiş olduğu, içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Kalan ödemeyi ise kendisi tutuklandığı için yapamadım" dedi.
PARALAR AYNI HAVUZDA MI TOPLANDI?
Soruşturma birimleri, Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon Euro'nun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığını mercek altına aldı. Özellikle 4 adet VIP araçla döviz bürolarından para taşındığına dair tanık beyanları, Böcek'in tarif ettiği "gizli tahsilat" yöntemiyle birebir örtüştü.