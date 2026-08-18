SON DAKİKA! Muhittin Böcek’ten yeni itiraf: Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi 5 milyon euro’sunu ödedim!





"HAVALA" SİSTEMİ İLE 5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun istediği 15 milyon euronun 5 milyonunu nasıl gönderdiğini anlattı.

İstanbul dönüşü seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak üzere ismi açıklanmayan bir dostuna başvurduğunu belirten Böcek, kayıt dışı para transferi yöntemi olan "havala" sistemini kullandıklarını söyledi.

Böcek "Dostum bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürmek yerine bu sistemle daha güvenli ve hızlı teslim edebileceğimizi söyledi. Yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti ve ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini belirtti. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı not kağıdıyla zarfa koyup bana verdi. Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek parayı teslim alabilirler' dedi. Benden zarfı alıp Ekrem İmamoğlu'na teslim ettim" dedi.