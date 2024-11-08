SON DAKİKA | Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.