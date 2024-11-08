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Giriş Tarihi: 8.11.2024 18:15 Son Güncelleme: 8.11.2024 18:48

SON DAKİKA | Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
SON DAKİKA | Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

UYSAL ANTALYA'YA DÖNDÜ

Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

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SON DAKİKA | Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
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