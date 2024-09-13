Son dakika: Narin soruşturmasında bir gözaltı daha

Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da hayattan koparılan Narin Güran'dı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çuval içerisinde bulunan Narin'in ölümünü aydınlatmak için derinlemesine soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gözaltı kararları verildi.
Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın alınan ifadelerde adı geçen Narin Güran'ın tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Anne Yüksel Güran sorgusunda 'biz Hediye ile birlikte evde yatıyorduk' ifadelerini kullanmıştı.
SALİH GÜRAN YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI
Öte yandan, Amca Salih Güran yeniden ifadesi için adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı ifadesini alıyor
8 ZANLI TUTUKLANDI
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 22 kişi savcılık ifadesi tamamlandı. Aralarında anne Yüksel Güran ile kokunda daha önce diş izi olduğu için gözaltına alınan ve serbest bırakılan ağabey Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirak etmekten, kuzenleri Muhammet Kaya ile Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy ve Ramazan Atasoy ile enişte Mehmet Şevket Kaya suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten, amca Fuat Güran suç delillerini yok etmekten tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.
BABA ARİF GÜRAN SERBEST BIRAKILDI
Kuzen Melike Güran suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten, amcalar Kurtuluş Güran ile Ömer Faruk Güran ise suç delillerini yok etmekten adli kontrolle salıverildi.
Soruşturma kapsamında baba Arif Güran, kuzenler Osman, Devran ve Uğurcan Güran, yenge Melek Güran, Salim Güran'ın işçisi Ömer Yıldız, amcalar Barış, Memduh ve Halil İbrahim Güran, hala Azize Kaya salıverildi.