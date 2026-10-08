Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talebi istenmişti! Karar verildi
Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:59 Son Güncelleme: 08.10.2026 16:20

SON DAKİKA! Oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talebi istenmişti! Karar verildi

Oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Laçin, serbest bırakıldı.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA! Oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talebi istenmişti! Karar verildi
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Oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Laçin'in "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirilirken, Berna Laçin gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berna Laçin adliyeye sevk edildi. Laçin'in savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, hakimlikçe serbest bırakıldığı öğrenildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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SON DAKİKA! Oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talebi istenmişti! Karar verildi
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