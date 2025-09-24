SON DAKİKA... Oyununu Bursa polisinin dikkati bozdu: Meğer kardeşinin kimlik bilgilerini kullanıp...

Yapılan parmak izi doğrulaması sonucu şahsın verdiği kimlik numarası kardeşine ait olduğu tespit edildi. Ayrıca S.Ö'nün kimlik numarasını verdiği kardeşinin de daha önceden polis ekiplerince alkollü araç kullanma sebebi ile ehliyetinin alındığı öğrenildi.