SON DAKİKA… Pavyon soruşturması Yahşihan Belediyesi’ne uzandı! Kapanış saati için 100 bin lira rüşvet iddiası: WhatsApp mesajları dosyada…

SON DAKİKA… Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin emniyete başvurmasıyla başladı. Y.S., pavyon işleten babası E.S. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını, iş yerinde çalışan konsomatrisle evlenmek istemesine babasının karşı çıktığını belirtti. Babasının ve çevresindeki bazı kişilerin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını, kamu görevlilerine menfaat sağladığını ileri süren Y.S., çeşitli usulsüzlükler hakkında ihbarda bulundu.
PAVYONUN KAPANIŞ SAATİ İÇİN 100 BİN LİRA RÜŞVET İDDİASI
İhbarda, pavyonların kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e uzatılması amacıyla Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ile görüşüldüğü öne sürüldü. Bu kapsamda belediyenin alınacak karara itiraz etmemesi karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira verildiği iddia edildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 Ekim'de pavyon sahibi E.S., oğlu Y.S., C.T., T.E. ve işletme müdürü E.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. WhatsApp yazışmaları ve banka hareketlerinin incelenmesiyle soruşturma kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ 22 TAŞINMAZI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'ın adına kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Aydın ile belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüpheliler arasında toplam 2 milyon 500 bin liralık para hareketi tespit edildi. Söz konusu mali hareketler ile 100 bin liralık rüşvet iddiası incelemeye alındı.
"POLİS 10 BİN İSTİYOR, BİR AY OLMADI 15 BİN VERDİK"
Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı "Patronlar" isimli WhatsApp grubunda, "Polis Muhammet 10 bin istiyor, bir ay olmadı 15 bin verdik, işimize yarıyor, dükkana geliyorlar, 3-5 kişinin GBT'sini yapıp tutanağı asıp gidiyorlar" şeklinde yazışmalar bulundu. Yahşihan Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru M.K. ile pavyon sahibi E.S. arasında para transferleri tespit edildi. Ayrıca iş yerine yapılacak polis denetimlerinin önceden haber verildiğine ilişkin yazışmalara ulaşıldı. Çarşı ve mahalle bekçisi A.Y.'nin de denetim bilgilerini önceden iletmesi karşılığında para aldığı şüphesiyle mali hareketleri incelemeye alındı.
MAHKEME KARARI İÇİN 1 MİLYON LİRALIK GÖRÜŞME
Kırıkkale İdare Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan H.C. hakkında yapılan incelemelerde, T.E. ile oğlu İ.C. arasındaki WhatsApp yazışmalarında dikkat çekici ifadeler tespit edildi. T.E.'nin "1.000.000,00 TL para vereceğiz aracıya" mesajına İ.C.'nin "Mahkemeye mi olumlu olsun diye?" sorusunu yönelttiği, T.E.'nin ise "Evet" cevabını verdiği belirlendi. Ayrıca mübaşir H.C.'nin, pavyonun kapanış saatine ilişkin davada verilecek karar hakkında bilgi paylaştığı ve mahkeme kararını şüpheli T.E.'ye gönderdiği tespit edildi. Mali incelemelerde, 1 Mayıs-19 Eylül 2026 tarihleri arasında H.C.'nin hesabına, işletme müdürü E.Ş.'nin hesabından toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi.
"KENDİ DOSYAM GİBİ İLGİLENİYORUM"
Kırıkkale Adliyesi İnfaz Bürosunda zabıt katibi olarak çalışan S.Y.'nin de pavyon sahibi E.S. ile yaptığı yazışmalar incelemeye alındı. S.Y.'nin, "Kendi dosyam gibi ilgileniyorum merak etme" mesajına E.S.'nin, "Savcıyı öğren kardeşim" şeklinde cevap verdiği görüldü. Yazışmalarda, adliyedeki bir evrakın kayıt işlemlerinin geciktirilmesi için girişimde bulunulduğuna ilişkin ifadeler de tespit edildi. İki şüpheli arasında para transferleri bulunduğu belirlendi.
10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen dijital deliller, iletişim kayıtları ve mali hareketler doğrultusunda soruşturma genişletildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ekim saat 06.45'te 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Operasyonda bilgisayar, cep telefonu, tablet ve çeşitli dijital materyallere el konulurken, 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
BAŞKAN YARDIMCISININ BİN 630 TAŞINMAZI ÇIKTI!
Öte yandan soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda soruşturma 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi. Operasyon kapsamında vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630, Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ile bağlantılı olarak E.B. adına 83, A.D. adına 122, C.D. adına 122 taşınmaza da el konuldu. C.D. adına kayıtlı Porsche marka otomobile, A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaz ile Mercedes-Benz marka lüks jipe de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında el koyma tedbiri uygulanan taşınmazların toplam sayısı 2 bin 31'e ulaştı.
İLK OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ İŞLEM GÖRMÜŞTÜ
Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 24 Eylül 2026'da 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.
BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN 11 BİN 312 FİŞEK
Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın evinde yapılan aramada ortaya çıktı. Aramada seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı bulundu. Yıldıran'ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.