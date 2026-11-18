Bakan Çiftçi, herhangi bir kasıt veya ihmal bulunup bulunmadığının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini, tespit edilecek hususlar doğrultusunda işlemlerin tereddütsüz yerine getirileceğini kaydetti.

"KİMSENİN UNVANI VE MAKAMI AYRICALIK SEBEBİ DEĞİLDİR"

Fon süreçlerinde mülki idare amirlerinin de adı geçtiği yönündeki sorulara değinen Bakan Çiftçi, bugüne kadar savcılıktan Bakanlığa ulaşan, suç şüphesiyle hakkında işlem yürütülen şüpheli bir mülki idare amiri bildirimi olmadığını bildirdi. Soruşturmanın sürdüğüne işaret eden Bakan Çiftçi, "Bizim açımızdan hiç kimsenin unvanı, makamı veya görevi ayrıcalık sebebi değildir. Milletin malına veya kamu kaynaklarına göz diken kim olursa olsun hukuk karşısında eşittir." diye konuştu.

BAKAN ÇİFTÇİ OSMANLICA EĞİTİMİ PROTOKOLÜNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bakanlık personeline Osmanlıca eğitimi verilmesi için Hayrat Vakfı ile imzalanan protokole yönelik eleştirileri de yanıtlayan Bakan Çiftçi, eğitimin vakfın teklifiyle, tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüldüğünü bildirdi. Personelin gelişimine katkı sunmak isteyen diğer dernek ve vakıflara da kapılarının açık olduğunu aktaran Bakan Çiftçi, bu uygulamada herhangi bir siyasi saik veya propaganda amacı güdülmediğini söyledi.

BAKAN ÇİFTÇİ, EMNİYET MENSUPLARININ İNTİHAR VAKALARINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Komisyonda gündeme gelen polis intiharlarına ilişkin vakaları yıllara göre detaylandıran Bakan Çiftçi, halihazırda Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil 340 bin 481 personelin görev yaptığını hatırlatarak teşkilatın personel sayısındaki artışa dikkati çekti. İntihar oranlarının yıllara göre dağılımını komisyon üyeleriyle paylaşan Bakan Çiftçi; 2020 yılında 38 olan vaka sayısının yüz binde 12'ye, 2021'deki 86 vakanın yüz binde 27'ye, 2022'deki 52 vakanın yüz binde 16'ya ve 2023'teki 42 vakanın yüz binde 12'ye tekabül ettiğini aktardı.

Bakan Çiftçi; vaka sayısının 2024 yılında 66'ya çıkarak oranın yüz binde 20, 2025 yılında ise 74 vakayla yüz binde 22 olduğunu ifade ederek, içinde bulunduğumuz 2026 yılının 9 Kasım tarihine kadar 62 Emniyet mensubunun hayatını kaybettiğini ve güncel intihar oranının yüz binde 18 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

POLİSİN ÖZLÜK HAKLARINI İYİLEŞTİRECEK "YENİ PERSONEL KANUNU" HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Emniyet teşkilatının çalışma şartları ve özlük haklarına yönelik çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel sayısı, bütçesi, ülke genelindeki örgütlenmesi ve stratejik sorumlulukları dikkate alındığında teşkilatın proaktif ve esnek bir yapıya geçirilmesi gerektiğini belirterek, teşkilat yapısının "Başkanlık" adı altında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Personel temininden terfilere, çalışma saatlerinden özlük haklarına kadar geniş çaplı bir "Personel Kanunu" hazırlığı yapıldığını aktaran Bakan Çiftçi, polislerin görev yoğunluğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Personelin çalıştığı birim, bulunduğu risk ve görev yoğunluğu gözetilerek, birimlerine ve yapılan göreve göre ilave yan ödemeler planlanmaktadır. Diğer taraftan personel mesai dışında veya istirahatte iken maç, bayram, miting görevleri nedeniyle göreve çağrılabilmektedir. Bu tür durumlarda göreve çağrılanlara yaptığı görevin karşılığının 'fazla çalışma ücreti' olarak verilmesi hususu da çalışmalarımız arasında yer almaktadır."

Emniyet personelinin mesai saatlerinin iyileştirilmesi için "8-24" veya "12-36" olacak şekilde dört grup halinde uygulamanın başladığını ve personelin daha az çalışmasının sağlanacağını belirten Bakan Çiftçi, "Günümüz itibarıyla 55 ilimiz tamamen, 20 ilimiz kısmen 12-36 sistemine geçişlerini sağlamış olup 6 ilimizde ise geçiş çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Jandarma teşkilatının yeni mesai düzenlemesine ilişkin de komisyona bilgi veren Çiftçi, Jandarma'nın Ocak 2027'de büyük oranda, Haziran 2027 tarihinde ise tam anlamıyla 12-36 mesai sistemine geçmiş olacağını bildirdi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE KADES İHBARLARINA İNTİKAL SÜRESİ 6,37 DAKİKAYA İNDİ

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin Bakanlığın en öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, bu süreci yalnızca olaylara müdahale değil; önleme ve riskleri önceden tespit etme anlayışıyla yönettiklerini aktardı. Bakan Çiftçi, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde 81 ildeki Emniyet ve Jandarma teşkilatları bünyesinde kurulan 1171 birimde 20 binden fazla personelle sahada olduklarını belirtti.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbarlara kolluk kuvvetlerinin intikal süresinin ülke genelinde ortalama 6,37 dakikaya kadar düşürüldüğünü açıklayan Çiftçi, 2024 yılı verilerine göre yüz bin kadın nüfusuna düşen kadın cinayeti oranının Türkiye'de 0,6 olduğunu; bu oranın Avrupa'da 0,5, Amerika'da 1,5 ve Afrika'da ise 3 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

1 MİLYON 515 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GÖNÜLLÜ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE DÖNDÜ

Göç, ikamet izinleri ve vatandaşlık verilerine ilişkin kamuoyundaki tartışmalara resmi rakamlarla netlik kazandıran Bakan Çiftçi, Suriyelilerin geri dönüş süreçlerine ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Bakan Çiftçi, "8 Aralık 2024 tarihinden bugüne kadar 775 bin 389, 2016 yılından bugüne kadar ise 1 milyon 515 bin 392 toplam Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüş yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, tüm uyrukları kapsayan ikamet izni sahibi yabancı sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7'lik bir artış yaşandığını belirterek, "Söz konusu artışın temel nedeni, düzenli göç kapsamında ülkeye gelen uluslararası öğrenci sayısındaki yükseliş ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinlerinden kaynaklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet tarihi boyunca bugüne kadar toplam 2 milyon 409 bin 604 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını da açıklayan Bakan Çiftçi; bu kişilerin 1 milyon 20 bin 219'unun Balkan Göçmeni Türklerinden oluştuğunu, 437 bin 771 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, evlat edinme, seçme hakkı ve benzeri türlerden, 396 bin 899 kişinin istisnai olarak, 217 bin 747 kişinin yeniden kazanma, 188 bin 982 kişinin evlenme ve 147 bin 991 kişinin ise genel alınma yoluyla Türk vatandaşlığını kazandığını komisyonun bilgisine sundu.