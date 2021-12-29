SON DAKİKA: Prof.Dr. Özlenen Özkan’dan Asiye Ateş’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama: Yüz felci riski var, Asiye şu an şokta...

Gaziantep'te sitede pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanlığı'nın özel uçak ambulansına bindirilerek Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye başarılı ameliyatın ardından uyandırılarak servis odasına alındı. Türkiye'nin en başarılı hekimleri arasında yer alan ve ilk yüz naklini yapan Prof.Dr. Ömer Özkan'a emanet edilen Asiye'nin durumu anbean takip ediliyor. Tüm imkanların seferber edildiği minik Asiye'nin durumu Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Özkan, Asiye'nin birkaç ameliyat olabileceğini ifade etti.
ASİYE'NİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Gaziantep'te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.
SERVİSE ALINDI
Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.
AK PARTİLİ VEKİLLER AİLEDEN BİLGİ ALDI
AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti. Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.
"1 YIL İÇİMDE BİRKAÇ AMELİYAT BİZİ BEKLİYOR"
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan merkez laboratuvarı ve turunçgil köşesinin açılışında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Tedavinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Enfeksiyon bulguları istediğimiz düzeye azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü bizim hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu ana kadar dokularını onardık. Hayati riskini ekarte ettik. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor" dedi.
"YÜZ FELCİ OLMA İHTİMALİ VAR, İŞİTME KAYBI BİRKAÇ GÜNE NETLEŞECEK"
Asiye'nin işitme kaybı ve yüz felci ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, henüz detaylı muayene edilemediğini belirterek şöyle konuştu:
Yüzünde sinirin geçtiği nokta hasar görmüş. Ancak şu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Net muayene edilemedi. Muayene edilince daha iyi bilgi alacağız. Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak.
"ASİYE ŞU AN ŞOKTA"
Asiye'nin saçlı derisindeki saç eksikliğinin giderilmesi için ameliyatların da söz konusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin şokta olduğunu, yaşadığı şeyin kolay olmadığını söyledi. Anne ve babasıyla birlikte olmasından memnun olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin genel sağlık durumunun beklenenden iyi olduğunu sözlerine ekledi.