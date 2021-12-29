SON DAKİKA: Prof.Dr. Özlenen Özkan’dan Asiye Ateş’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama: Yüz felci riski var, Asiye şu an şokta...

"1 YIL İÇİMDE BİRKAÇ AMELİYAT BİZİ BEKLİYOR"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan merkez laboratuvarı ve turunçgil köşesinin açılışında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Tedavinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Enfeksiyon bulguları istediğimiz düzeye azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü bizim hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu ana kadar dokularını onardık. Hayati riskini ekarte ettik. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor" dedi.

"YÜZ FELCİ OLMA İHTİMALİ VAR, İŞİTME KAYBI BİRKAÇ GÜNE NETLEŞECEK"

Asiye'nin işitme kaybı ve yüz felci ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, henüz detaylı muayene edilemediğini belirterek şöyle konuştu:

Yüzünde sinirin geçtiği nokta hasar görmüş. Ancak şu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Net muayene edilemedi. Muayene edilince daha iyi bilgi alacağız. Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak.