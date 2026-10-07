SON DAKİKA | Pursaklar’da polis ekiplerine silahlı saldırıda bir polis şehit olmuştu! SABAH olayın detaylarına ulaştı

İKİ ŞÜPHELİNİN DE KAYDI VAR



Yapılan incelemede Arif Aydaş'ın geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtları bulunduğu, Yasin Aydaş'ın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu belirlendi.