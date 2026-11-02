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Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:13

SON DAKİKA! Rekabet Kurumu'ndan Google'ın yapay zeka özetlerine "adil paylaşım" tedbiri

Google arama sonuçlarındaki yapay zekâ özetlerinin haber sitelerinde trafik ve gelir kaybına yol açacağı endişesi üzerine Rekabet Kurumu harekete geçti. İşte detaylar...

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SON DAKİKA! Rekabet Kurumu’ndan Google’ın yapay zeka özetlerine adil paylaşım tedbiri
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Google arama sonuçlarındaki yapay zekâ özetlerinin haber sitelerinde trafik ve gelir kaybına yol açacağı endişesi üzerine Rekabet Kurumu harekete geçti. İşte detaylar...

Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Google'ın yapay zekâ özetlerine "adil paylaşım" tedbiri: Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, artık haber sitelerine girmeden de yapay zekâ özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumunu harekete geçirdi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
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SON DAKİKA! Rekabet Kurumu'ndan Google'ın yapay zeka özetlerine "adil paylaşım" tedbiri
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