Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
Giriş Tarihi: 19.9.2024 00:03 Son Güncelleme: 19.9.2024 00:11

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; 16 ilin valisi değişti

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; 16 ilin valisi değişti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliğine

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliğine

Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine

Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine

İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine

Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine

İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine

Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA