Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı gelişme! 500 kişinin DNA’sı incelendi
Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:02 Son Güncelleme: 29.10.2026 16:17

SON DAKİKA… Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı gelişme! 500 kişinin DNA’sı incelendi

SON DAKİKA… Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken 500 kişinin DNA’sı incelendi. Baz istasyonu verilerine yönelik teknik çalışmalarda da sona gelindi. İşte Rojin dosyasında son gelişmeler…

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SON DAKİKA… Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı gelişme! 500 kişinin DNA’sı incelendi
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Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması amacıyla kurulan özel baz ekibinin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu ve bilirkişi raporlarının kısa sürede tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

ÖZEL BAZ EKİBİ RAPORUNU TAMAMLIYOR

A Haber'in haberine göre şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak amacıyla kurulan özel baz ekibinin teknik çalışmalarında sona yaklaşıldı. Telefon ve sinyal trafiğini inceleyen ekibin hazırladığı bilirkişi raporlarının kısa süre içinde tamamlanarak dosyaya girmesi bekleniyor.

500 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ KARŞILAŞTIRILDI

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise kapsamlı adli tıp ve biyolojik incelemeler oluşturuyor. Dosya kapsamında 500'e yakın kişiden DNA örneği alındığı ve bu örneklerin soruşturma dosyasında yer alan bulgularla tek tek karşılaştırıldığı aktarıldı. Hem baz istasyonu verilerinin hem de DNA sonuçlarının, ölüm olayına ilişkin akıllardaki soru işaretlerini gidermede belirleyici olması hedefleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024 tarihinde Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedenine 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında ulaşılmıştı

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#VAN #ROJİN KABAİŞ

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SON DAKİKA… Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı gelişme! 500 kişinin DNA’sı incelendi
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