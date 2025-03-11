SON DAKİKA… Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çift Check-in oyunu: İranlı turistlerin planını Türk polisi bozdu!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu kadınlar yakayı ele verdi. 28 Kasım 2024 günü yaşanan filmleri aratmayacak olayda, havalimanında görev yapan Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında hareketli dakikalar yaşandı.
İRANLI KADINLARDAN PASAPORT OYUNU
İddiaya göre İran uyruklu Ainaz B.(25) ve Faezeh J.(27), Milan uçuşuna binmek istedikleri için sahte olduğu belirlenen Brezilya, İtalya ve Bulgaristan pasaportlarıyla çıkış yapmak istedi. Ancak yapılan incelemede pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınların oyununu bozdu. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.
SAHTE TİFLİS BİLETİYLE İTALYA HAYALİ YARIM KALDI!
Bunun üzerine havalimanı güvenlik ekiplerinin yaptığı üst aramada, şüpheli kadınların aslında İran vatandaşı olduğu anlaşıldı. Üzerlerinden kendi adlarına düzenlenmiş İran pasaportları çıkan Faezeh J. ve Ainaz B.'nin Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçuşla Tiflis'e gitmek üzere pasaport kontrolünden geçtikleri ancak daha sonra yön değiştirerek Milan uçağına binmeye çalıştıkları belirlendi.
8 BİN POUND'A SAHTE PASAPORT ALMIŞLAR!
Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan iki şüpheli, sahte pasaportları Taksim'de kimliği bilinmeyen bir kişiden 8 bin pound (370 bin Türk lirası) karşılığında satın aldıklarını itiraf etti. Olayla ilgili hazırlanan kriminal inceleme raporunda, ele geçirilen pasaportların sahteciliğinin profesyonelce yapıldığı ve ilk bakışta fark edilmesinin zor olduğu vurgulandı.
İRANLI KAÇAKLARA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller ve İranlı şüphelilerin ikrarlı ifadeleri doğrultusunda iddianame hazırladı. İddianamede iki şüpheli kadının da "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.