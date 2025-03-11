SON DAKİKA… Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çift Check-in oyunu: İranlı turistlerin planını Türk polisi bozdu!

İRANLI KADINLARDAN PASAPORT OYUNU

İddiaya göre İran uyruklu Ainaz B.(25) ve Faezeh J.(27), Milan uçuşuna binmek istedikleri için sahte olduğu belirlenen Brezilya, İtalya ve Bulgaristan pasaportlarıyla çıkış yapmak istedi. Ancak yapılan incelemede pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınların oyununu bozdu. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.