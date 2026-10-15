SON DAKİKA! Sakarya’da turuncu kod alarmı: Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün daha ara verildi!

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Sakarya Valiliği, 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmî/özel okullarda ve üniversitelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve ilkokul/anaokulu çağında çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

İşte Valilikten yapılan duyuru

Meteorolojik verilere göre ilimize "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda ve ayrıca Rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur