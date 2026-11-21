15 KİŞİ YARALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlanırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör