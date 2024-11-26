SON DAKİKA... Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor!

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, dumandan etkilenmemeleri için farklı servislere sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halk arasında Samatya Hastanesi adıyla bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayniyat deposunda çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınmıştır. Hastalara sıçrayan bir durum yoktur. Hastalar dumandan etkilenmesin diye başka kliniklere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altındadır. Alev yoktur sadece duman kalmıştır" denildi.