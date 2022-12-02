Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!
Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:37 Son Güncelleme: 2.12.2022 12:40

SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!

Son dakika haberleri: Samsun Limanı'ndaki yağ tankerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamayla ilgili Samsun Valiliği'nden de açıklama geldi.

DHA
SON DAKİKA: Samsun Limanı’nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!

Son dakika haberleri: Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.

SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana gelmiş, itfaiye tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.

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SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!
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