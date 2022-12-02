Son dakika haberleri: Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.
SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana gelmiş, itfaiye tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.