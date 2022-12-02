SON DAKİKA: Samsun Limanı’nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi!

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samsun limanında yağ tankı bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü | Video

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana gelmiş, itfaiye tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.