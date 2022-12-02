Video Yaşam SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video
SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video

SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video

02.12.2022 | 11:37

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Son dakika haberleri: Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.

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