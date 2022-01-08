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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:54 Son Güncelleme: 8.1.2022 20:50

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Akçakale'de de hissedilen patlamada sınır duvarında hasar oluştu, araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Araçta bulunan 3 asker şehit oldu. 1 asker'de yaralandı. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehit askerler Türkiye'den geçen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

VALİ OLAY YERİNE GİTTİ

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi Şanlıurfa valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.



ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

PKK/KCK/ PYD/YPG'nin hain saldırısında P.TĞM. Murat Alyakut, P.SÖZ.ER Ertuğrul Ulupınar ve P.ONB. Enes Koç şehit oldu. Şehit olan Teğmen Murat Alyakut'un eşi Gülsüm Alyakut Akçakale'de öğretmen olduğu öğrenildi.

Eşinin Şahadet haberini Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici Şanlıurfa Şehit ve Gaziler Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve askeri yetkililer verdi. Şehitlerin Pazar günü 09.00'de GAP Havaalanı'nda düzenlenecek tören sonrasında memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.



Patlamada şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, 3 askerin şehit olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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