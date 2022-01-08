Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var...
Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:54 Son Güncelleme: 8.1.2022 15:22

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var...

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var...

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Patlamada şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

ŞANLIURFA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var...
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