SON DAKİKA: Şanlıurfa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Şanlıurfa merkezli depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Şanlıurfa ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
SON DAKİKA: ŞANLIURFA DEPREM!
Şanlıurfa ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.
Saat 11.33'de meydana gelen depremin merkez üssü Karaköprü Şanlıurfa olarak belirlendi.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.
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