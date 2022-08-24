SON DAKİKA: Şanlıurfa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Şanlıurfa merkezli depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Şanlıurfa ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…