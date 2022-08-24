Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şanlıurfa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:46 Son Güncelleme: 24.8.2022 11:49

SON DAKİKA: Şanlıurfa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Şanlıurfa deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Şanlıurfa merkezli olan depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi. Çevre illerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Depremin şiddeti ve merkez üssü sorgulanıyor. Yaşanan paniğin ardından “deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu” soruları yanıt arıyor. İşte 24 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Şanlıurfa deprem hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: Şanlıurfa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Şanlıurfa merkezli depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Şanlıurfa ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DAKİKA: ŞANLIURFA DEPREM!

Şanlıurfa ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Saat 11.33'de meydana gelen depremin merkez üssü Karaköprü Şanlıurfa olarak belirlendi.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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