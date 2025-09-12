Son dakika | Şanlıurfa’da yorgun mermi başına isabet etmişti: 6 yaşındaki Sami’nin katili yakalandı!

Son dakika! Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 Haziran 2025 günü bisiklet sürerken başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sami Yusuf Kaya'nın ölümüne neden olan silah ve şüpheli belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu. Acı olay, Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda meydana gelmişti. Bisikletiyle oyun oynayan Sami Yusuf Kaya, başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay, sadece ailesini değil tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu.
EMNİYETTEN TİTİZ ÇALIŞMA: HER DÜĞÜN, HER KAMERA İNCELENDİ
Olayın hemen ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Parkın çevresinde 1 Haziran günü düzenlenen tüm düğün, konvoy ve kutlamalar tek tek araştırıldı. Kamera görüntüleri analiz edilerek, söz konusu etkinliklerin adresleri ve sahipleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında evladımızın hayatını kaybettiği bölgeye yakın bir tören mercek altına alındı. Bu törenle ilişkili olduğu belirlenen şahısların 11 ayrı adresinde ve 5 farklı araçta aramalar yapıldı. Aramalarda toplam 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
BALİSTİK İNCELEME GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Ele geçirilen silahlar, balistik inceleme yapılmak üzere Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan analizler sonucunda, Sami Yusuf'un ölümüne neden olan merminin F.K. isimli şüpheliye ait bir silahtan çıktığı net olarak belirlendi. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "ADALET YERİNİ BULDU"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık. Valimizi, İl Emniyet Müdürümüzü, Kriminal Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Laboratuvarı personelimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
TOPLUMA ÇAĞRI: "MUTLULUK KURŞUNLA DEĞİL, SEVGİYLE PAYLAŞILIR"
Yetkililer, bu acı olayın bir daha yaşanmaması adına şu çağrıda bulundu: "Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir kutlama, hiçbir tören bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir."