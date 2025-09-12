Son dakika | Şanlıurfa’da yorgun mermi başına isabet etmişti: 6 yaşındaki Sami’nin katili yakalandı!

Son dakika! Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 Haziran 2025 günü bisiklet sürerken başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sami Yusuf Kaya'nın ölümüne neden olan silah ve şüpheli belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu. Acı olay, Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda meydana gelmişti. Bisikletiyle oyun oynayan Sami Yusuf Kaya, başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay, sadece ailesini değil tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu.