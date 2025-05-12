Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Arda Turan’a açılan hakaret davası düşürüldü
Giriş Tarihi: 12.5.2025 17:18 Son Güncelleme: 12.5.2025 17:21

Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Arda Turan’a açılan hakaret davası düşürüldü

Kamuoyunda “Fon Vurgunu” davasıyla gündeme gelen eski banka müdürü Seçil Erzan ile ilgili bir dava daha sonuçlandı. Ünlü futbolcu Arda Turan hakkında, Seçil Erzan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan ceza davası şikayetin geri çekilmesiyle düştü. Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği gerekçeli kararda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

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Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Arda Turan’a açılan hakaret davası düşürüldü

Mahkeme dosyasına göre; 02 Mart 2024 tarihinde İstanbul/Silivri'de gerçekleştiği iddia edilen olayda, Arda Turan'ın Seçil Erzan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında TCK'nın 125. maddesi uyarınca kamu davası açılmıştı. Ancak, duruşmada Seçil Erzan'ın vekili Av. Merve Bozkuş, şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi. Sanık avukatı Burak Bülbül de bu beyanı kabul etti. Mahkeme, hakaret suçunun şikayete tabi olduğu ve mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

MAHKEME GEREKÇESİ: ŞİKAYETTEN VAZGEÇME VAR

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar sanık Arda Turan hakkında mağdur Seçil Erzan'a karşı hakaret suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de, mağdurun şikayetinden vazgeçtiği, atılı suçun kovuşturmasının şikayete tabi oluşu göz önüne alınarak… kamu davasının düşmesine…"

DAVA, "FON VURGUNU" DOSYASININ BİR PARÇASI

Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi futbol camiasından tanınmış isimlerin de bulunduğu kişilerden "yüksek kar getirili fon" vaadiyle milyonlarca dolar topladığı iddiasıyla dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyor. Bu süreçte yaşanan gerilimler, taraflar arasında çeşitli karşılıklı suçlamalara da neden olmuştu.

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Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Arda Turan’a açılan hakaret davası düşürüldü
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