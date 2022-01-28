Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da anestezi teknikeri Sevginur Aktaş’ı başından vuran kocaya 34 yıl istendi
Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:06 Son Güncelleme: 28.1.2022 14:13

Ankara'da anestezi teknikeri Sevginur Aktaş’ı başından vuran kocaya 34 yıl istendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da anestezi teknikeri Sevginur Aktaş’ı başından vuran kocaya 34 yıl istendi

Ankara’da, 18 günlük eşi Sevginur Aktaş’ın intihar ettiğini söyleyen ancak Aktaş’ın ifadesinin ardından başından tabancayla vurduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Müslüm Aktaş savunmasında ‘Bana iftira attılar, Sevgi herkesle kavga ederdi ben masumum’ dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Aktaş tedavi altına alınırken, eşi Müslüm Aktaş intihar ettiğini iddia etmişti.



Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söylemişti. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu olurken, Müslüm Aktaş ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

34 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Müslüm Aktaş'ın duruşmasında komşusu tanık olarak dinlendi.

Cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu mütalaasını tekrarlayarak Müslüm Aktaş'ın, olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu, ardından da beylik tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, Aktaş'ın, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi.

İFTİRAYA UĞRADIM DEDİ
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin söz alan Müslüm Aktaş, iftiraya uğradığını öne sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim.

Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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Ankara'da anestezi teknikeri Sevginur Aktaş’ı başından vuran kocaya 34 yıl istendi
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