Ankara’da anestezi teknikeri Sevginur Aktaş’ı başından vuran kocaya 34 yıl istendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Aktaş tedavi altına alınırken, eşi Müslüm Aktaş intihar ettiğini iddia etmişti.
Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söylemişti. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu olurken, Müslüm Aktaş ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
34 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Müslüm Aktaş'ın duruşmasında komşusu tanık olarak dinlendi.
Cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu mütalaasını tekrarlayarak Müslüm Aktaş'ın, olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu, ardından da beylik tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, Aktaş'ın, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi.
İFTİRAYA UĞRADIM DEDİ
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin söz alan Müslüm Aktaş, iftiraya uğradığını öne sürerek, "Ben masumum. Vatan sevgisi ile görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim.