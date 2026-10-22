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SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:46Son Güncelleme: 22.10.2026 11:48
SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor
Siber Güvenlik Başkanlığı: dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan php yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor
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Siber Güvenlik Başkanlığı: dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan php yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. e-Devlet Kapısı'nda hizmetler kesintisiz sürüyor