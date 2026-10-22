SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor

Siber Güvenlik Başkanlığı: dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan php yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. e-Devlet Kapısı'nda hizmetler kesintisiz sürüyor

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör