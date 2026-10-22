Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:46 Son Güncelleme: 22.10.2026 11:48

SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor

Siber Güvenlik Başkanlığı: dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan php yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor
  • ABONE OL

Siber Güvenlik Başkanlığı: dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan php yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. e-Devlet Kapısı'nda hizmetler kesintisiz sürüyor

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#E DEVLET KAPISI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan açıklama: e-Devlet Kapısı’nda hizmetler kesintisiz sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA