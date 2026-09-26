SON DAKİKA | Sivas’taki sır olayda kan donduran detaylar! 11 aylık Büşra bebek nerede?

SON DAKİKA | Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı bulmak için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan Divriği Göndüren köyü İncidere Yaylası'nda yaşayan Balıkçı ailesinin ihbarıyla başlayan soruşturma, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve ortaya atılan farklı iddialarla derinleştirildi.
11 AYLIK BÜŞRA'DAN HALA HABER YOK
Aile, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık Büşra'nın çadırda uyuduğu sırada kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye komando timleri, jandarma ekipleri, AFAD ve UMKE sevk edildi. Yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yayla ve çevresindeki geniş arazi didik didik tarandı.
Aramalar sırasında çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Ekipler, vahşi hayvan ihtimalini de değerlendirirken bulunan eşyalar incelemeye alındı. İlk incelemelerde kıyafetlerde bariz bir yırtık ya da kan izine rastlanmadı. Mikroskobik biyolojik bulguların tespiti için eşyalar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ANNE PEŞ PEŞE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise anne Elif Balıkçı'nın farklı aşamalarda verdiği ifadeler oldu. Anne, jandarmadaki ikinci ifadesinde ilk ihbarın kurgu olduğunu öne sürerek, eşi Yusuf Balıkçı'nın borçları bulunduğunu ve Büşra'nın para karşılığında başkalarına satıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, çadıra beyaz bir araçla gelen iki kişiden birinin Büşra'yı battaniyeye sararak götürdüğünü ileri sürdü.
Soruşturmanın savcılığa intikal etmesinin ardından anne bu kez farklı bir iddia ortaya attı. Elif Balıkçı, savcılıkta verdiği ifadede, "Kızım Büşra'yı kocam Yusuf Balıkçı öldürdü" iddiasında bulundu ve bebeğin cenazesinin çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki taşlık araziye bırakıldığını söyledi.
Baba Yusuf Balıkçı ise tüm suçlamaları reddederek eşinin kendisine iftira attığını savundu.
6 AİLE ÜYESİ TUTUKLU
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ailenin diğer 4 çocuğu ise savcılık talimatıyla devlet korumasına alındı ve Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.
"MAVİ KAZAKLI MEHMET" İDDİASI
Devlet korumasına alınan çocukların uzman pedagoglar eşliğinde alınan ifadeleri ise soruşturmada yeni bir gelişmenin önünü açtı. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis ettiği Mehmet K., Diyarbakır'da yakalanarak Sivas'a getirildi. Ancak Mehmet K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Yapılan HTS incelemelerinde olay zamanı ve yakın süreçte suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat veya konum bilgisine rastlanmadığı belirtildi. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMADA KRİTİK SORU: BÜŞRA NEREDE?
Jandarma ekipleri bir yandan kara yollarındaki güvenlik kameralarını ve bölgedeki görüntüleri incelemeyi sürdürürken, diğer yandan kadavra köpekleriyle yayladaki taşlık alanlarda arama yapıyor.