SON DAKİKA | Sivas’taki sır olayda kan donduran detaylar! 11 aylık Büşra bebek nerede?

ANNE PEŞ PEŞE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise anne Elif Balıkçı'nın farklı aşamalarda verdiği ifadeler oldu. Anne, jandarmadaki ikinci ifadesinde ilk ihbarın kurgu olduğunu öne sürerek, eşi Yusuf Balıkçı'nın borçları bulunduğunu ve Büşra'nın para karşılığında başkalarına satıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, çadıra beyaz bir araçla gelen iki kişiden birinin Büşra'yı battaniyeye sararak götürdüğünü ileri sürdü.