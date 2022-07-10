Son dakika: Taksim’deki suikast planı böyle engellendi! ’Burası Türkiye size hiç bir zarar gelmez’

TUTUKLANDILAR

İsrail uyruklu turist kafilesi ve Yosef Levi Sfari ülkelerine gönderildi. "Suikast Hücresi" üyeleri tarafından kullanılan ve çok kısa sürede deşifre edilen Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki adreslere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskınlar düzenlendi. Suikast Çetesi'nin sekiz üyesi operasyonla yakalandı. 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda üç tabanca, üç susturucu ve iki silah lazeri ele geçirildi. Suikast Hücresi'nin yedi üyesi adliyeye sevk edildi. Bir üyesi hala gözaltında bulunan Suikast Hücresi'nin dört üyesi "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Suikat planına yönelik savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.