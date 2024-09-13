Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri

İstanbul Emniyeti FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenledi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen Halil Özkök'ün İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde saklandığı adresi tespit etti. Halil Özkök, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste çok sayıda dijital materyal ve sahte olduğu değerlendirilen Belçika Ülkesi'ne ait bir adet kimlik kartı ele geçirildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Özkök tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

YURT DIŞINA KAÇIŞ TEKNİKLERİNİ GÖNDERMİŞLER

El konulan dijital materyaller detaylı bir şekilde incelemeye alındı. İddialara göre; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün iletişim modeli olarak son dönemlerde sık kullandığı "Signal" isimli mesajlaşma programı üzerinden diğer örgüt mensubu olan kişilere talimatlar gönderildiği belirlendi. Tespitlere göre görüşmelerde yurt dışına kaçmadan önce yapılması gerekenler (Toplaması gereken belgeler, mağduriyet namına senaryolar oluşturulması), olası fiziki takip ihtimallerine karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilgilendirmeler (İkamet çevresi kontrolü, park halindeki araç ve plakalarının ezberlenmesi gerektiği, farklı araç ve şahıslara karşı duyarlı olunması, fiziki takipten şüphelenildiğinde tenha yerlere mezarlık ya da toplu ulaşım aracındaysa kimsenin inmediği duraklarda son anda inilmesi, takip edildiğinden şüphelendiğinde haber verilmesi) yapıldı. Görüşmelerde yurt dışına kaçarken giyilmesi gereken kıyafetler (Koyu renkli, yazısız, kıyafet ve kışlık su geçirmez bot tercih edilmeli) dahil olmak üzere farklı talimat ve bilgilendirmeler yapıldığı da saptandı.