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Giriş Tarihi: 8.5.2022 15:57 Son Güncelleme: 8.5.2022 16:13

Son dakika | TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

İHA
Son dakika | TEM’de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın birbirine girdiği feci kazada ortalık savaş alanına döndü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda feci kaza... 6 aracın birbirin girdiği kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşte feci kazanın görüntüleri...

TRAFİK ANİDEN YAVAŞLADI | 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika | TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
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