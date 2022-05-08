TEM’de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 6 otomobil zincirlemeye kazaya karıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.