Son dakika | Tera Portföy’ün tutuklanan başkanı Erdin Özel’in ifadesi ortaya çıktı: Manipülasyon yapmadık, aksine...

TRHOL İŞLEMLERİNİ DE ANLATTI

Erdin Özel, TRHOL hissesiyle ilgili savunmasında da Tera Portföy'ün kurumsal yapısında araştırma ve beklenti önceliğinin bulunduğunu söyledi. Özel, "Bu hissede Tera Portföy olarak kurumsal anlamda yatırımların yapılmasıyla pozitif bir yön alınacağı öngörüldüğü için yatırım yapılmış ve gerekli bilgilendirmeler fon raporu ve KAP duyurularıyla yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Bu hissede de hiçbir şekilde manipülatif işlemimiz olmamıştır. Aksine Tera Portföy değer yatırımı ve beklenti yatırımı yapmıştır" dedi.

300 MİLYARLIK ÇIKIŞ TALEBİ TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Tera Portföy'ün fon yönetiminde bugüne kadar ödemelerini temerrüde (ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeme) düşmeden yerine getirdiğini öne süren Özel, yaşanan sürece ilişkin, "Son yaşanan olay bakımından piyasadaki medya algısı, gazeteciler tarafından yapılan haberler ve bunların doğal bir sonucu olarak yatırımcılar nezdindeki korku sonrasında yaşanan likidite sıkıntılarının yansıması nedeniyle 300 milyar TL tutarında çıkış talebi gelmiştir. Aynı gün ilgili saklama ve operatör kuruluşuna ödeme emrinin fon yöneticisi tarafından verilmiştir. Ancak ilgili saklama ve operatör kuruluşlarının, son yönetim ikiliminin talebine rağmen ödemeyi yapmadığı anlaşılmış ve bu durum nedeniyle zorunlu olarak temerrüt yaşanmıştır" dedi.

OLUMLU ETKİLER MANİPÜLASYON DEĞİLDİR SAVUNMASI

Kurumun yaptığı yatırımların oluşturduğu olumlu etkilerin manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Özel, kendi adına Telegram hesapları açılmaya çalışıldığını söyleyen Özel, bu girişimleri öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Özel, "Görülecektir ki biz manipülasyon yapmadık, aksine manipülasyonu engellemeye çalıştık ve engelledik şikâyet ederek. Buna rağmen manipülasyonla suçlanmamız kabul edilemez." dedi.

YABANCI FONLAR SORULDU

Savcılık ifadesinde Özel'e Aurelius, Rubellus, Shield ve Spectra isimli yabancı fonlarla Yahya Suna hakkındaki bilgileri de soruldu.

Özel, Yahya Suna'nın Avusturya vatandaşı olduğunu, İsviçre ve Avusturya'da yaşadığını ve sık sık Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Savcılığın sorduğu yabancı fonların Yahya Suna'ya ait olduğunu belirten Özel, "Halka arzlardan yabancı olarak hisse alır. Piyasadaki büyük yabancı fonu olan Türk yatırımcılardandır" dedi.

PSI FONU İÇİN LÜKSEMBURG DETAYI

Özel'e PSI isimli fon ve bu fonla bağlantılı kişilerle irtibatının bulunup bulunmadığı da soruldu. PSI'ın bildiği kadarıyla Lüksemburg'da kurulu bir fon olduğunu ifade eden Özel, fonun Türkiye'de yabancı yatırımcı kategorisinde sınıflandırıldığını ve halka arzlara katıldığını söyledi.

Özel, "Bildiğim kadarıyla Tera'nın yapmış olduğu halka arzlara da katıldı. Erol Demirbaş olarak hatırladığım bir yatırımcı üzerinden irtibattaydık. Yabancı görünümünde halka arzlardan hisse almaktadır" ifadelerini kullandı.

"NAMIK KEMAL GÖKALP VE ENVER ÇEVİK'LE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Savcılığın, Erol Demirbaş'ın Türkiye'de irtibatlı olduğu başka kişilerin bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Özel, "Bildiğim kadarıyla armatördür kendisi. Borsadaki bütün büyüklerle tanıştığını duydum. Özellikle Namık Kemal Gökalp ve Enver Çevik'le de ilişkisi olduğunu duydum." dedi.