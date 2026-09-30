SON DAKİKA… Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı deşifre oldu… Dededen toruna piyangodan fona!

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında ortaya çıkan aile bağları şaşkınlık yarattı! Fon soruşturması kapsamında SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
AİLE BAĞLARI İNÖNÜ'YE UZANDI!
Vatandaşın parasına göz diken Teracı Sarpyener'in aile bağları 2. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve dünya güzeli Keriman Halis'e uzandı. Sarpyener'in anne tarafından Keriman Halis'in torunu, baba tarafından ise İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu ortaya çıktı!
AİLE BAĞININ İZLERİ 1982 TARİHLİ İLANA UZANDI…
Aile bağlarının izleri, Prof. Dr. Münir Ahmed Sarpyener için verilen ve 25 Mayıs 1982 tarihli cenaze bilgilerini içeren ilanda da yer aldı. İlanda Sarpyener'in, Abdürrezzak ve Seniha Okatan'ın damadı, Dr. Orhan Zihni Sanus ile Keriman Halis Tamer'in dünürü olarak anılması dikkatlerden kaçmadı. Torunların sıralandığı bölümde ise "Emir, Emine, Mehmet, Ayşe ve Ahmed'in dedeleri" ifadesi yer aldı. Aynı aile ilanı, Münir Ahmed Sarpyener'i "Türkiye'de Ortopedi ve Travmatolojinin kurucularından" sözleriyle tanımlandı.
Prof. Dr. Kut Sarpyener, ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Haziran 2026'da 91 yaşında hayatını kaybeden Sarpyener'in cenaze töreninde, eşi Ece Sarpyener ile oğlu Emir Sarpyener de taziyeleri kabul etti.
PİYANGO ŞAİBESİ 58 YILDIR ÇÖZÜLEMEDİ!
İsmet İnönü 1968'de CHP Genel Başkanı iken şüpheli bir şekilde Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanmıştı. 27 Ocak 1968'de not defterine "Piyangoda 50 bini hanımla bu gece gördük" şeklinde yazmıştı. İsmet İnönü, duyulması halinde yanlış anlaşılmalara veya yoğun ilgiye yol açmaması için parayı bizzat gidip teslim almamış, ikramiyeyi kızı Özden Hanım (Metin Toker'in eşi) sessizce tahsil ederek babasının banka hesabına yatırmıştı.
İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü'nün eşi Metin Toker ise o anı şöyle anlatmıştı: 'İsmet Paşa'nın başına hiç beklenilmeyen bir şey geldi: Milli Piyango'dan 50 bin lira kazandı. 1968'de 50 bin lira! Bu, müthiş bir rakamdı. O dönem için meblağın büyüklüğü için Toker "1968 parasıyla 50 bin lira! Duyulsa, herkes başına üşüşecekti.