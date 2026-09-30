SON DAKİKA… Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı deşifre oldu… Dededen toruna piyangodan fona!

İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü'nün eşi Metin Toker ise o anı şöyle anlatmıştı: 'İsmet Paşa'nın başına hiç beklenilmeyen bir şey geldi: Milli Piyango'dan 50 bin lira kazandı. 1968'de 50 bin lira! Bu, müthiş bir rakamdı. O dönem için meblağın büyüklüğü için Toker "1968 parasıyla 50 bin lira! Duyulsa, herkes başına üşüşecekti.

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