Son dakika: Thodex davasında ikinci reddi hakim talebi! Mahkeme yine reddetti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede Arnavutluk'ta yakalanan Ceo Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheliye dava açılmıştı. Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, iadesi beklenen Faruk Fatih Özer'in abisi tutuklu sanık Güven Özer SEGBİS ssitemiyle katılırken kardeş Serap Özer'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken taraf avukatları ve çok sayıda müşteki salonda hazır bulundu.
"2 YILDIR HAPİSTE 1 GECE BİLE DELİKSİZ UYUMADIM"
Duruşmada dinlenen müştekiler zararlarının karşılanmasını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Tutuklu sanık Serap Özer savunmasında, "2 senedir tutukluyum. Benim görevim muhasebe işlemleriydi. Ben sıcak ve soğuk cüzdan nedir, kripto nedir, burada öğrendim. Faruk Özer'in yurt dışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim. Beni aradıklarında 'Siz zahmet etmeyin ben gelirim' dedim, hayır biz gelip alacağız dediler. Ben bunları bildiğim halde neden kaçmayıp onları evde bekleyeyim. 2 yıldır cezaevinde bir gece bile deliksiz uyuyamadım. Suçsuz olduğumu nasıl ifade etmem gerekiyor bilmiyorum" dedi. Tutuklu sanık Güven Özer ise savunmasında kardeşi Faruk fatih Özer'in şirketin sahibi olduğunu ve şirketle ilgili kendisinin yetkisinin olmadığını ifade ederek suçlarla alakasının olmadığını söyledi.
'REDDİ HAKİM' TALEBİNE MAHKEMEDEN İKİNCİ RED
Duruşmada sanık avukatları mahkemenin adil yargılama yapmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise sanık avukatlarının bu talebinin reddine karar vererek davayı erteledi. Sanık avukatları, daha önce de reddi hakim talebinde bulunmuş, mahkeme yine red kararı vermişti.