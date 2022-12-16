Son dakika: Thodex davasında ikinci reddi hakim talebi! Mahkeme yine reddetti

"2 YILDIR HAPİSTE 1 GECE BİLE DELİKSİZ UYUMADIM"

Duruşmada dinlenen müştekiler zararlarının karşılanmasını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Tutuklu sanık Serap Özer savunmasında, "2 senedir tutukluyum. Benim görevim muhasebe işlemleriydi. Ben sıcak ve soğuk cüzdan nedir, kripto nedir, burada öğrendim. Faruk Özer'in yurt dışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim. Beni aradıklarında 'Siz zahmet etmeyin ben gelirim' dedim, hayır biz gelip alacağız dediler. Ben bunları bildiğim halde neden kaçmayıp onları evde bekleyeyim. 2 yıldır cezaevinde bir gece bile deliksiz uyuyamadım. Suçsuz olduğumu nasıl ifade etmem gerekiyor bilmiyorum" dedi. Tutuklu sanık Güven Özer ise savunmasında kardeşi Faruk fatih Özer'in şirketin sahibi olduğunu ve şirketle ilgili kendisinin yetkisinin olmadığını ifade ederek suçlarla alakasının olmadığını söyledi.