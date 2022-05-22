Son dakika: THODEX davasında yeni gelişme! Kripto Fatih için flaş karar

"Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 40 bin 540 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer'e, Thodex şirketinde inceleme yapan Vergi Denetim Kurulu'na istediği evrakları teslim etmediği ve yıllar önce vergi kaçırmaya başladığı belirlenerek hakkında ikinci bir dava açıldı.