SON DAKİKA: Tokat deprem! Samsun’da da hissedildi: 3 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tokat deprem haberi ile gündemde. Samsun ve çevre illerde etkili olan sarsıntı ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi kontrol ediliyor. Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi soruları merak ediliyor. İşte, Samsun Tokat deprem hakkında bilgiler...