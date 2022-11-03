SON DAKİKA: Tokat deprem! Samsun’da da hissedildi: 3 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Tokat’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tokat deprem haberi ile gündemde. Samsun ve çevre illerde etkili olan sarsıntı ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi kontrol ediliyor. Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi soruları merak ediliyor. İşte, Samsun Tokat deprem hakkında bilgiler...
SON DAKİKA: TOKAT DEPREM!
Samsun ve Tokat illerinde gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.
Saat 17.34'te gerçekleşen depremin merkez üssü SORKUN-NIKSAR (TOKAT) olarak belirlendi.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi henüz gelmedi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.