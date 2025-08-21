Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Tokat'ta deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.8.2025 01:35 Son Güncelleme: 21.8.2025 01:37

Son Dakika: Tokat'ta deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Tokat deprem son dakika bildirimi ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Çevre illerden de hissedilen depremin merkez üssü Sulusaray olarak belirlendi. Bölge halkı sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği noktasında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 21 Ağustos 2025 az önce Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Tokat’ta deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Tokat deprem ile sallandı. Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli'ye dönerken verilen bilgilerle depremin konumundan etkisine kadar tüm bilgilere hakim olmak mümkün. İşte, son depremlere dair merak edilenler:

SON DAKİKA: TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tokat Sulusaray merkez üssünde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.24'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar:

TOKAT DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2025-08-21

Saat:01:24:03 TSİ

Derinlik:7.02 km

SON DEPREMLER 21 AĞUSTOS 2025

Türkiye'deki son sarsıntılar, şiddet, zaman ve yer gibi ayrıntılarla anlık olarak AFAD Deprem Bilgi Sistemi ve Kandilli Rasathanesi (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından paylaşılıyor.

İşte, sorgulama yapabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Tokat'ta deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz