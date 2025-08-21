Son Dakika: Tokat’ta deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Tokat deprem ile sallandı. Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli'ye dönerken verilen bilgilerle depremin konumundan etkisine kadar tüm bilgilere hakim olmak mümkün. İşte, son depremlere dair merak edilenler:
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tokat Sulusaray merkez üssünde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.24'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar:
Türkiye'deki son sarsıntılar, şiddet, zaman ve yer gibi ayrıntılarla anlık olarak AFAD Deprem Bilgi Sistemi ve Kandilli Rasathanesi (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından paylaşılıyor.
İşte, sorgulama yapabileceğiniz o sistem: