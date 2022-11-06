TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 31 Ekim'de sona eren konut başvurularının ardından milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekimi tarihleri için araştırmalarını hızlandırmıştı. 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmaya hak kazanan kişilerin belirleneceği çekiliş tarihi açıklandı. Bakan Kurum, noter huzurunda ve dijital ortamda yapılacak TOKİ kura çekilişi tarihi hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre, ilk kuraların çekileceği şehirler ve tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama…
SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN NET TARİH GELDİ!
''TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?'' sorusu, uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihini duyurdu ve ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; TOKİ sosyal konut kura çekilişi ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleşecek.
Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK! TOKİ KURA HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.
Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da, Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da, Iğdır'da 550 konut için 9 Kasım'da, Ağrı'da 1.480 konutunki 10 Kasım'da, Van'da 2.800 konutunki 11-12 Kasım'da, Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da, Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak'ta 1.450 konutun kurası 7 Kasım'da, Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da, Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da, Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da, Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.
TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.
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SOSYAL KONUT PROJESİ TEMELLERİ ATILDI!
TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:
Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak.