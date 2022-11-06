TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 31 Ekim'de sona eren konut başvurularının ardından milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekimi tarihleri için araştırmalarını hızlandırmıştı. 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmaya hak kazanan kişilerin belirleneceği çekiliş tarihi açıklandı. Bakan Kurum, noter huzurunda ve dijital ortamda yapılacak TOKİ kura çekilişi tarihi hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre, ilk kuraların çekileceği şehirler ve tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama…