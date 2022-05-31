Son dakika: Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme

Sanıklar hakkında 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ceza evinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik verildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Jandarma bünyesinde kurulan özel ekibin çalışması sonucu geçtiğimiz yıl şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47) sevgilisi Esra Taş ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek ve cinayeti işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik tutuklandı.
Fotoğraf: Esra TAŞ
SANIKLAR HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda sanıklar hakkında iddianame düzenlendi. SABAH'ın ulaştığı iddianamenin detaylarında tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
Fotoğraf: Abdullah Başdemir
Ertuğrul Çelik hakkında ise yine iki kez 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Çelik hakkında Büşra Büyükşen'e yönelik 'silahla basit yaralama' suçundan ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Zekeriya Okşen hakkında ise 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan ikiz kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Fotoğraf: Mustafa OKŞEN
Ceza evinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.