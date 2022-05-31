Son dakika: Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme



Fotoğraf: Esra TAŞ

SANIKLAR HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda sanıklar hakkında iddianame düzenlendi. SABAH'ın ulaştığı iddianamenin detaylarında tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,



Fotoğraf: Abdullah Başdemir

Ertuğrul Çelik hakkında ise yine iki kez 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Çelik hakkında Büşra Büyükşen'e yönelik 'silahla basit yaralama' suçundan ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.