Son dakika: İstanbul Bağcılar'da ses yalıtımlı odada 2019 ile 2023 yılları arasında çocukları istismar eden sapıksucuMetin Şenay hakkında karar açıklandı. Sapık sucu Metin Şenay, 293 yıl 6 ay hapis cezası aldı...
Son dakika: İstanbul Bağcılar'da ses yalıtımlı odada 2019 ile 2023 yılları arasında çocukları istismar eden sapık sucu Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Sapık sucu Metin Şenay, 293 yıl 6 ay hapis cezası aldı...
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Son dakika: Türkiye sapık sucuyu konuşmuştu: Cezası belli oldu!