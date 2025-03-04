Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2025 güncel liste! İlk sırada hangi kent var? İşte merak edilen 2025 sıralaması
Giriş Tarihi: 4.3.2025 18:51

SON DAKİKA! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2025 güncel liste! İlk sırada hangi kent var? İşte merak edilen 2025 sıralaması

Son dakika haberleri: Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi güncellendi. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırma sonucunda yeni bir liste oluşturuldu. İlk sırada yer alan şehir ise herkesi şaşırttı! Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte en zeki şehirler 2025 listesi ve haberin detayları...

SON DAKİKA! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2025 güncel liste! İlk sırada hangi kent var? İşte merak edilen 2025 sıralaması

Son dakika haberleri: "Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Bu kapsamda yapılan detaylı araştırma sonucunda Türkiye'nin en zeki şehirleri 2025 listesi oluşturuldu. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte haberin detayları...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

81- Bingöl – 94.19

80- Siirt – 94.52

79- Hakkari – 95.16

78- Artvin – 95.36

77- Kars – 95.84

76- Bitlis – 95.96

75- Ağrı – 96.06

74- Düzce – 96.26

73- Iğdır – 96.69

72- Amasya – 96.88

71- Erzincan – 96.97

70- Bilecik – 97.14

69- Adıyaman – 97.29

68- Ardahan – 97.33

67- Hatay – 97.36

66- Çankırı – 97.53

65- Muş – 97.73

64- Van – 97.74

63- Yozgat – 98.05

62- Şanlıurfa – 98.07

61- Bayburt – 98.29

60- Şırnak – 98.43

59- Elazığ – 98.46

58- Batman – 98.75

57- Adana – 98.76

56- Erzurum – 98.97

55- Manisa – 99.06

54- Tokat – 99.09

53- Kilis – 99.14

52- Diyarbakır – 99.19

51- Kahramanmaraş – 99.28

50- Mardin – 99.32

49- Gaziantep – 99.40

48- Ordu – 99.58

47- Niğde – 99.60

46- Aksaray – 99.63

45- Malatya – 99.75

44- Kastamonu – 99.98

43- Nevşehir – 100.01

42- Isparta – 100.06



41- Sivas – 100.09

40- Burdur – 100.15

39- Afyonkarahisar – 100.17



38- Gümüşhane – 100.24

37- Sinop – 100.29

36- Aydın – 100.34



35- Osmaniye – 100.39

34- Kırıkkale – 100.46

33- Giresun – 100.56

32- Mersin – 100.71

31- Karabük – 100.85

30- Samsun – 100.87

29- Çorum – 100.95

28- Bolu – 100.99

27- Tunceli – 101.17

26- Edirne – 101.28

25- Kayseri – 101.42

24- Kütahya – 101.65

23- Kırşehir – 101.74

22- Sakarya – 101.78

21- Bartın – 102.13

20- Denizli – 102.14

19- Rize – 102.32

18- Konya – 102.36

17- Uşak – 102.37

16- Karaman – 102.52

15- Yalova – 102.58

14- Zonguldak – 102.68

13- Tekirdağ – 102.82

12- Antalya – 103.29

11- Trabzon – 103.37

10- Kırklareli – IQ: 103.38

9- Bursa – IQ: 103.47

8 - Balıkesir – IQ: 103.59

7 - Kocaeli – IQ: 103.85

6 - İstanbul – IQ: 104.02

5 - Çanakkale – IQ: 104.02

4 - Muğla – IQ: 104.12

3 - İzmir – IQ: 104.51

2 - Ankara – IQ: 104.91

1 - Eskişehir – IQ: 105.20

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SON DAKİKA! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2025 güncel liste! İlk sırada hangi kent var? İşte merak edilen 2025 sıralaması
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