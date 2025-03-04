SON DAKİKA! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2025 güncel liste! İlk sırada hangi kent var? İşte merak edilen 2025 sıralaması

Son dakika haberleri: "Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Bu kapsamda yapılan detaylı araştırma sonucunda Türkiye'nin en zeki şehirleri 2025 listesi oluşturuldu. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte haberin detayları...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

81- Bingöl – 94.19

80- Siirt – 94.52