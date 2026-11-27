İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında; Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

16 KİŞİNİN TEST SONUCU ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 21 kişiden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı. Pozitif çıkan isimlerin Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Cem Karcı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 13'ünün test sonucu negatif çıkarken, 5 kişinin ise test sonucu henüz açıklanmadı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör