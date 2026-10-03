SON DAKİKA… Vahap Seçer belediyeyi aile çiftliğine çevirmiş! Bagajdan çıkan 12 sahte kaşe kirli çarkı deşifre etti: Milyonlarca liralık vurgun böyle yapılmış!

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, 2022–2026 yılları arasında gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında ciddi usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Geçen 11 Mart'ta el konulan 314 dosyada yapılan incelemede, Başkan Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu, 336 Milyon TL'lik 13 ihale, 58 doğrudan temin ve 5 temsil ağırlamada usulsüzlük belirlendi.
ALEYHİNE KONUŞANLARI TEHDİT ETTİRİYORDU
Dosyadaki tespitlere göre Vahap Seçer, 3.5 milyon liralık katı atık ihalesini, aile şirketi Seçer Tarım ile ticari ilişkisi bulunan ve kasası olduğu iddia edilen Bülent Sarpkaya'nın şirketine verdi. Vahap Seçer, belediye ait otoparkın işletmesini akrabası Taner Seçer'e verdi.
MUHASEBECİSİNİ DAİRE BAŞKANI YAPTI
Vahap Seçer, aile şirketi Seçer Tarım'da muhasebeci olarak çalışan Eda Güngörer Kılıç'ı belediye işe başlatıp, sonrasında Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanı yaptı. Eşi Tolga Kılıç da aynı birimde işe alındı. Usulsüz ihaleler ve doğrudan teminler, Eda Güngörer Kılıç'a yaptırıldı. Usulsüzlük tespit edilen 30 doğrudan teminin bir kısmında Tolga Kılıç'ın da yetkili olarak imzası bulunuyordu.
BAGAJDAN ÇIKAN KAŞELER, ÇANTACI ŞİRKETLER
Belediyeden ihaleler alan Cihan Aslan'ın şirketinde muhasebeci olarak çalışan Ferit Bişkin'in otomobilinde ise 12 farklı firmaya ait sahte kaşeler ve faturaya hazır evraklar ele geçirildi. Bişkin'in ihale ve doğrudan teminlerin belgelerini belediye görevlilerinden temin ettiği, çantacı olarak kullandıkları firmalar adına kaşe ve imzalarını kullanarak teklifler verip ihale ya da doğrudan temini kazandıkları tespit edildi.
HEPSİ İÇİNDE
Vahap Seçer'in Genel Sekreteri Olcay Tok, Özel Kalemi Doğukan Uyan, kuzeni Kültür İşleri Daire Başkanı Serdal Gökayaz' ın sorumlu olduğu daire başkanlıkları üzerinden mal ve hizmet alımı için usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirildi. Daha önce tutuklanan Doğukan Uyan, 7 ihale ve 12 doğrudan teminde, Serdal Gökayaz 5 ihale ve 7 doğrudan teminde, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Eren, Özel Kalem Müdür Vekili Serkan Altundeğer 5 ihale ve 7 doğrudan teminde, Mezarlıklar Daire Başkanı Cihan Polat 2 ihalede usulsüzlük yaptı. Kültür A.Ş Başkanı Bedri Dursun ile belediyeye memur olarak alınan ve eşi de meclis üyesi olan kızı Nazlı Dursun, usulsüzlüklerle elde ettikleri paraları, makam şoförü olan Ahmet Özcan'a aktardı.
RÜŞVERLE LİMON BAHÇELERİ ALDI
MASAK ve tapu incelemelerinde, ihaleleri kazanan firmaların hesaplarından aktarılan paralarla tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve annesi adına taşınmazlar satın alındığı ve ödemelerin yüklenici firmalarca yapıldığı tespit edildi.