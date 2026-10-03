SON DAKİKA… Vahap Seçer belediyeyi aile çiftliğine çevirmiş! Bagajdan çıkan 12 sahte kaşe kirli çarkı deşifre etti: Milyonlarca liralık vurgun böyle yapılmış!

HEPSİ İÇİNDE

Vahap Seçer'in Genel Sekreteri Olcay Tok, Özel Kalemi Doğukan Uyan, kuzeni Kültür İşleri Daire Başkanı Serdal Gökayaz' ın sorumlu olduğu daire başkanlıkları üzerinden mal ve hizmet alımı için usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirildi. Daha önce tutuklanan Doğukan Uyan, 7 ihale ve 12 doğrudan teminde, Serdal Gökayaz 5 ihale ve 7 doğrudan teminde, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Eren, Özel Kalem Müdür Vekili Serkan Altundeğer 5 ihale ve 7 doğrudan teminde, Mezarlıklar Daire Başkanı Cihan Polat 2 ihalede usulsüzlük yaptı. Kültür A.Ş Başkanı Bedri Dursun ile belediyeye memur olarak alınan ve eşi de meclis üyesi olan kızı Nazlı Dursun, usulsüzlüklerle elde ettikleri paraları, makam şoförü olan Ahmet Özcan'a aktardı.